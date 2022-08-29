Что будет с долларом США в 2022 и 2023 годах: прогноз от экспертов банка "Большой четверки"

С начала 2022 г. доллар США стремительно укрепляет позиции на валютном рынке. Какие прогнозы делают эксперты по дальнейшей динамике американской нацвалюты – читайте дальше.

Эксперты одного из крупнейших банков США, входящего в "Большую четверку", Wells Fargo обнародовали новый прогноз по доллару на 2022 и 2023 годы.

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Что прогнозируют для доллара США

В Wells Fargo ожидают, что в 2023 году доллар начнет терять позиции на рынке. Они выделяют два основания для такой динамики – начало рецессии в экономике США и начало уменьшения ставок Федеральным резервом. В настоящее время американский регулятор увеличивает ставку для утоления рекордной в стране инфляции.

Индекс доллара США в понедельник, 29 августа,лет. Это зафиксировали после заявлений главы Федеральной резервной системы по дальнейшему усилению монетарной политики.

При этом ФРС проводит свою политику активнее других банков и на фоне этого доллар укрепляется на рынке. Это привлекает инвесторов из стран с более низкими процентными ставками в США. Кроме того, опасения по поводу глобальной экономики также поддерживают доллар, поскольку валюту воспринимают как актив из категории безопасной гавани.

На момент создания этого материала акции Wells Fargo торгуются на рынке на уровне 44,22 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка достигла 167,7 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.

В то же время, эксперты из американского банка считают, что до конца 2022 года доллар продолжит расти. В частности, они ожидают, что в сентябре ФРС в третий раз подряд снова поднимет ставку на 75 базовых пунктов. Это может привести к дальнейшему укреплению доллара.

Также специалисты добавили, что доллар США может достичь пика в четвертом квартале 2022 до того, как войти в период "циклического спада" по отношению к другим глобальным валютам. В американском банка ожидается, что рецессия первой экономики мира начнется на раннем начале 2023 года, поскольку инфляция и процентные ставки сравнятся с экономикой.