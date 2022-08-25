Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинився на рівні 108,42, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,23%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він пішов вгору на 1,59%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,46%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,98%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,51%.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США протягом минулого тижня пішов вгору на 2,33%. Це найкраще тижневе ралі на ринку з квітня 2022 року. Індекс коливається на рівні близькому до максимального показника за рік.

Це зафіксували на тлі заяв банкірів з Федерального резерву США, які наголошують на необхідності додаткових кроків задля вгамування рекордної за понад 40 років інфляцію, інформує US News.

Важливо! Загалом долар США стрімко зростає проти топових валют світу, наближаючись до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як президент США Річард Ніксон вилучив долар із золотого стандарту понад півстоліття тому, пише Reuters.

Тоді як у банку Wells Fargo очікують, що долар США у 2023 році почне втрачати позиції. Ключові фактори впливу – початок потенційної рецесії у США та зниження ставок центробанком. Натомість до кінця 2022 року експерти вважають, що подальше зростання національної валюти США, тоді як Федеральний резерв продовжить підіймати базову ставку, інформує Markets Insider.