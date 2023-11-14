Долар зафіксував серйозний обвал на ринку: що стало причиною

Американський долар зафіксував суттєвий спад на ринку. Важливу роль тут відіграв останній звіт про інфляцію у США. Більше про головні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Основні зміни на ринку валют

У вівторок, 14 листопада, Індекс долара США коливається на рівні 103,98, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор впав на 1,55%. Діапазон коливання становить від 105,51 до 105,87. Відтак індекс на шляху до найбільшого денного спаду з 11 листопада 2022 року.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,99 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар США зміцнює позиції на ринку

Долар за день втратив під час торгів на більше, ніж 1% після публікації останніх даних про інфляцію у США. Згідно з новим звітом, у жовтні темпи зростання цін спадають. Це сприяє посиленню думки, що Федеральний резерв завершив цикл підвищення ключової ставки, повідомляє Reuters.

Крім того, долар США був готовий до найбільшого спаду щодо двох ключових конкурентів з листопада 2022 року. Американська валюта втратила 1,73% відносно євро та 1,82% – фунта. Нагадаємо, що глава американського центробанку на цьому тижні натякнув на відмову від найагресивнішої монетарної політики за 40 років.