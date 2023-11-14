Основные изменения на рынке валют

Во вторник, 14 ноября, индекс доллара США колеблется на уровне 103,98, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор упал на 1,55 %. Диапазон колебания составляет от 105,51 до 105,87. Следовательно, индекс на пути к наибольшему дневному спаду с 11 ноября 2022 года.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,99 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар США укрепляет позиции на рынке

Доллар за день потерял во время торгов более чем на 1% после публикации последних данных об инфляции в США. Согласно новому отчету, в октябре темпы роста цен спадают. Это способствует усилению мнения, что Федеральный резерв завершил цикл повышения ключевой ставки, сообщает Reuters.

Кроме того, доллар США был готов к наибольшему спаду по отношению к двум ключевым конкурентам с ноября 2022 года. Американская валюта потеряла 1,73% относительно евро и 1,82% – фунта. Напомним, что глава американского центробанка на этой неделе намекнул на отказ от самой агрессивной монетарной политики за 40 лет.