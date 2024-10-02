Які долари дійсні в Україні: все, що варто знати у 2024 році

Для багатьох українців збереження у валюті – це звична справа. При цьому однією із найпопулярніших іноземних валют в Україні є долар США. Проте з часом дизайн купюр та елементи захисту змінюється, і виникає питання: які саме долари є дійсними.

Які долари дійсні в Україні

Національний банк України заявив, що в Україні дійсні усі долари, які були випущені з 1914 року. Тож банки та небанківські установи мають приймати усі банкноти доларів незалежно від року випуску та номіналу. Також купюри обов'язково мають бути у належному стані для обміну.

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Крім того, Федеральна резервна система США не запроваджувала жодних обмежень щодо проведення будь-яких розрахунків з готівковими доларами. Ба більше, політика американського уряду США передбачає, що купюри долара всіх зразків залишаються законним платіжним засобом або юридично дійсними для платежів, незалежно від того, коли вони були випущені, пише US Currency Education Program.

До теми! Федеральний резерв випускає долари з 7 номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів.

Нагадаємо, що центральний банк США у 1969 році ухвалив рішення про відмову від доларів з номіналами 500, 1000, 5000 та 10 тисяч. Ці купюри припинили випускати, адже більше не було такої потреби.