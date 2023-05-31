Останні зміни на ринку для долара США

У середу, 31 травня, Індекс долара США коливається на рівні 104,43. Котирування виросли на 0,26%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 104,01 до 104,63.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що впливає на долар США

Американська валюта під час сьогоднішніх торгів сягнула вище рекордного значення за 2 місяці. Долар подорожчав на тлі новини про те, що інфляція у Європі спадає швидше, ніж очікували. Тож тиск на Європейський центральний банк щодо підвищення ставки трохи ослаб, як і привабливість євро для інвесторів.

Нагадаємо, що центральні банки більшості країн світу продовжують активно боротися з інфляцією шляхом підвищення базової ставки. Серед винятків можна згадати регулятора Туреччини, який діє прямо протилежно. Але й національна валюта цієї країни фіксує стрімко знецінення протягом останніх років. Хоча крайній обвал ліри спричинили результати президентських виборів.

Крім того, дані про економічне відновлення Китаю не виправдали прогнозів. Це також допомогло американській валюті зміцнити позиції на ринку. Ба більше, долар зафіксував найкращий результат з 16 березня, пише CNBC.

До теми! Ілон Маск вперше за кілька років відвідав Китай. На тлі цього акції його єдиної публічної компанії зафіксували суттєве зростання на ринку. Йдеться про виробника електрокарів Tesla.

Динаміка інших валют: