Последние изменения на рынке для доллара США

В среду, 31 мая, индекс доллара США колеблется на уровне 104,43. Котировки выросли на 0,26%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 104,01 до 104,63.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

Что влияет на доллар США

Американская валюта во время сегодняшних торгов достигла выше рекордного значения за 2 месяца. Доллар подорожал на фоне новости о том, что инфляция в Европе снижается быстрее, чем ожидалось. Так что давление на Европейский центральный банк по повышению ставки несколько ослабло, как и привлекательность евро для инвесторов.

Напомним, что центральные банки большинства стран мира продолжают активно бороться с инфляцией путём повышения базовой ставки. Среди исключений можно упомянуть регулятора Турции, действующего прямо противоположно. Но и национальная валюта этой страны фиксирует стремительное обесценивание в последние годы. Хотя крайний обвал лиры повлекли за собой результаты президентских выборов.

Кроме того, данные об экономическом обновлении Китая не оправдали прогнозов. Это также помогло американской валюте укрепить позиции на рынке. Более того, доллар зафиксировал лучший результат с 16 марта, пишет CNBC.

К теме! Илон Маск впервые за несколько лет посетил Китай. На фоне этой акции его единственной публичной компании зафиксировали существенный рост на рынке. Речь идет о производителе электрокаров Tesla.

Динамика других валют: