Дані про першу економіку світу штовхають долар до здорожчання

Долар закінчує цей тиждень зі зростання та відновлюється після спаду за останні два тижні. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

Під час торгів у п'ятницю, 28 квітня, Індекс долара США коливається на рівні 101,77, подорожчавши під час торгів 0,27%, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор коливається в діапазоні 101,42 – 102,17.

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Як змінилися позиції Індексу долара США за 12 місяців:

Максимальне значення для цього показника становив 114,78 . Це також рекорд для Індексу долара за 20 років ;

. Це також рекорд для Індексу долара за ; Мінімальний результат за рік зафіксували на рівні 100,79, інформує видання CNBC.

Що впливає на динаміку ринку

Американський долар демонструє позитивну динаміку на ринку після нових даних про інфляцію у США, яка все ще залишається досить стійкою. На цьому фоні посилилися очікування щодо чергового підвищення базової ставки Федеральним резервом на наступній зустрічі. Захід запланували на наступний тиждень, згідно з CNBC.

Крім того, стало відомо, що економічне зростання США сповільнилося більше, ніж очікували у першому кварталі 2023 року. Під час сьогоднішніх торгів Індекс долара США досягнув максимального рівня за тиждень, а також відновився від спаду до найнижчого рівня за два тижні.

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