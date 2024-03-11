Турецька ліра оновила історичний мінімум: що відбувається з валютою
Турецька ліра знову втрачає позиції на ринку. Важливі зміни курсу валюти зафіксували під час торгів у понеділок, 11 березня.
Турецька національна валюта дешевшає з початку 2024 року. Проте під час сьогоднішніх торгів курс ліри оновив історичний мінімум стосовно долара США, інформує 24 Канал.
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Ліра фіксує нові втрати на ринку
Спершу курс американського долара відносно турецької ліри зріс на 0,6%, досягнувши ціни на рівні 32,0254 ліри за долар. Пізніше курс скоригувався до 32,0033 ліри за один долар, згідно з даними Bloomberg. Американська валюта все одно дорожча на 0,51% порівняно із даними, які були на момент припинення торгів на ринку днем раніше.
Виділяють декілька причин для знецінення ліри. Видання Bloomberg повідомляє про такі:
- У країні зберігається вища, ніж прогнозували, інфляція;
- Важливу роль також відіграють побоювання щодо виснаження валютних резервів.
Загалом з січня 2024 року ліра подешевшала на 8%, тоді як спад за 2023 рік становив майже 37%. Центральний банк Туреччини 8 разів ухвалював рішення про підвищення процентних ставок за останні місяці, але це призвело до послаблення тиск на валюту.
Нагадаємо, що 11 січня 2024 року вартість долара США у Туреччині вперше зросла вище 30 турецьких лір.