Долар продовжує дорожчати

У четвер, 3 серпня, котирування Індексу долара США зросли до 102,76. Цей індикатор подорожчав з початку торгів на 0,16%, інформує Yahoo!Finance. Загалом діапазон коливання індексу становить від 102,52 до 102,84.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Від чого залежать позиції долара на ринку

Американський долар подорожчав до пікового рівня за 4 тижні після оприлюднення позитивних даних про ринок праці у США. Відповідний звіт опублікували днем раніше.

Річ у тому, що кількість робочих місць у приватному секторі зросла більше, ніж очікували у липні. Це позитивний сигнал для американської економіки. Крім того, Мінфін США планує збільшити розмір аукціонів цінних паперів у третьому кварталі 2023 року сприяло зростанню дохідності довгострокових державних облігацій, а також підтримало позиції долара на ринку, пише CNBC.

Нагадаємо, що американський мільярдер та легендарний інвестор Воррен Баффет вважає, що наступні кілька десятиліть світ буде залежати від долара. Відтак, валюта зберігатиме за собою свій "королівський статус".