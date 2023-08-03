Доллар продолжает дорожать

В четверг, 3 августа, котировки Индекса доллара США выросли до 102,76. Этот индикатор подорожал с начала торгов на 0,16%, пишет Yahoo!Finance. В общем диапазон колебания индекса составляет от 102,52 до 102,84.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг максимального значения на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

От чего зависят позиции доллара на рынке

Американский доллар подорожал до пикового уровня за 4 недели после обнародования положительных данных о рынке труда в США. Соответствующий отчет был опубликован днем ранее.

Дело в том, что количество рабочих мест в частном секторе выросло больше, чем ожидалось в июле. Это положительный сигнал для американской экономики. Кроме того, Минфин США планирует увеличить размер аукционов ценных бумаг в третьем квартале 2023 года способствовало росту доходности долгосрочных государственных облигаций, а также поддержало позиции доллара на рынке, информирует CNBC.

Напомним, что американский миллиардер и легендарный инвестор Уоррен Баффет считает, что следующие несколько десятилетий мир будет зависеть от доллара. Следовательно, валюта будет сохранять за собой свой "королевский статус".