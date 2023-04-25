Долар повернувся до зростання через зміну настроїв щодо ризику

Долар зміцнює позиції проти кошика з 6 інших валют. Що відбувається з головною валютою для торгівлі у світі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку валют

У вівторок, 25 квітня, Індекс долара США торгувався на ринку на рівні 101,59. Цей індикатор подорожчав на 0,24% під час торгів, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатора 101,20 – 101,63.

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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс досягнув максимального значення на рівні 114,78. Це рекордне значення за 20 років ;

; Найбільше котирування цього показника падали до позначки на рівні 100,79, повідомляє видання CNBC.

Експерти про перспективи долара

У компанії MPS, прогнози якої видання Bloomberg назвало найточнішими за перший квартал 2023 року, очікують, спаду долара США на 5%. Крім того, недавно прозвучало кілька заяв про нібито потребу відмовитися від долара, як головної торгової валюти у світі.

Але експерти заспокоюються та наголошують, що у найближчому майбутньому нічого такого не станеться. Адже для долара США немає альтернативи.

Що відбувається з доларом на ринку

Долар повернувся до зростання на тлі погіршення настроїв щодо ризику у Європі на тлі відновлення стурбованості навколо банківського сектору та фінансової системи. Фактор занепокоєння виник після звіті про прибутки від UBS та First Republic Bank, згідно з даними CNBC.