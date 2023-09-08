Що відбувається з доларом США на ринку

Індекс долара США у рамках торгів у п'ятницю, 8 вересня, коливається на рівні 104,98, за даними Yahoo!Finance. Цей показник втратив 0,06%. Діапазон коливання для індексу становить від 104,76 до 105,07.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США найкращий результат зафіксував на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Цікаво! Відомий економіст прогнозує, що перша економіка світу – США – може увійти у фазу рецесії. Він виділив період, коли все стане зрозуміло. Йдеться про найближчі 6 місяців.

Долар продовжує дорожчати

Долар США взяв курс на найдовшу тенденцію тижневого зростання за 9 років. Тобто індекс прямує до фіксування приросту 8 тиждень поспіль. Наразі цей показник зріс на 0,7%.

Таку динаміку підкріплюють стабільні сигнали від економіки США. З іншої сторони, це знову ставить під сумніви завершення циклу підвищення ключової ставки Федеральним резервом, повідомляє CNBC.

До теми! Нагадаємо, що на попередній торговій сесії Індекс долара США досягнув максимального значення за 6 місяців.

Для порівняння євро – найбільший компонент Індексу долара США – наближалося до 8 тижнів знецінення поспіль, проте це єдина валюта, яка все-таки зуміла повернутися до позитивної динаміки після обвалу до мінімуму за 3 місяці у четвер. Схожу динаміку в останні місяці демонстрував й британський фунт. Цей тиждень валюта закінчує зі спадом у понад 0,8%.