Що відбувається з доларом США на ринку
Індекс долара США у рамках торгів у п'ятницю, 8 вересня, коливається на рівні 104,98, за даними Yahoo!Finance. Цей показник втратив 0,06%. Діапазон коливання для індексу становить від 104,76 до 105,07.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Індекс долара США найкращий результат зафіксував на рівні 114,78. Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років;
- Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.
Долар продовжує дорожчати
Долар США взяв курс на найдовшу тенденцію тижневого зростання за 9 років. Тобто індекс прямує до фіксування приросту 8 тиждень поспіль. Наразі цей показник зріс на 0,7%.
Таку динаміку підкріплюють стабільні сигнали від економіки США. З іншої сторони, це знову ставить під сумніви завершення циклу підвищення ключової ставки Федеральним резервом, повідомляє CNBC.
Для порівняння євро – найбільший компонент Індексу долара США – наближалося до 8 тижнів знецінення поспіль, проте це єдина валюта, яка все-таки зуміла повернутися до позитивної динаміки після обвалу до мінімуму за 3 місяці у четвер. Схожу динаміку в останні місяці демонстрував й британський фунт. Цей тиждень валюта закінчує зі спадом у понад 0,8%.