Что происходит с долларом США на рынке

Индекс доллара США в рамках торгов в пятницу, 8 сентября, колеблется на уровне 104,98, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель утратил 0,06%. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,76 до 105,07.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США наилучший результат зафиксировал на уровне 114,78 . Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;

. Это также стало рекордным значением для него за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Любопытно! Известный экономист прогнозирует, что первая экономика мира – США – может войти в фазу рецессии. Он выделил период, когда все станет ясно. Речь идет о ближайших 6 месяцах.

Доллар продолжает дорожать

Доллар США взял курс на самую длинную тенденцию недельного роста за 9 лет. То есть индекс следует к фиксированию прироста 8 неделя подряд. Пока этот показатель вырос на 0,7%.

Такую динамику подкрепляют стабильные сигналы от экономики США. С другой стороны, это снова ставит под сомнение завершение цикла повышения ключевой ставки Федеральным резервом, пишет CNBC.

К теме! Напомним, что на предыдущей торговой сессии Индекс доллара США достиг максимального значения за 6 месяцев.

Для сравнения евро – самый большой компонент Индекса доллара США – приближалось к 8 неделям обесценения подряд, однако это единственная валюта, которая все же сумела вернуться к положительной динамике после обвала до минимума за 3 месяца в четверг. Схожую динамику в последние месяцы демонстрировал и британский фунт. На этой неделе валюта заканчивает со спадом более чем на 0,8%.