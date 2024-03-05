Позиції долара підтримує сильніша, ніж прогнозували, перша економіка світу – США. Хоча деякі інвестори робили ставку на те, що американська валюта піде на спад під тиском зниження процентних ставок, які ще не відбулися.

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Перспективи долара США

Загалом з початку 2024 року Індекс долара США, який вимірює курс долара щодо кошика з 6 інших валют, зріс на 2,4%. Крім того, чисті ставки на долар на ф'ючерсних ринках у січні досягли позитивного рівня вперше з кінця листопада.

Водночас на цьому тижні на долар чекають нові перевірки, адже інвестори готуються до виступу очільника Федеральної резервної системи США перед американськими законодавцями. Він має звітувати у середу та четвер. Також до кінця тижня планують оприлюднити нові дані про ринок зайнятості в США, що також є фактором впливу на ринку валют.

Ознаки того, що Федеральний резерв слідує своїй риториці щодо утримування ставок або що економіка США продовжує залишатися сильною, можуть підтримати ралі долара.

При цьому сильні позиції долара США не надто вигідні для американських транснаціональних корпорацій. Річ у тому, що за такого сценарію конвертація їхніх закордонних прибутків у долари стає дорожчою, тоді як експортери стають менш конкурентоспроможними на закордонних ринках. За останніми даними, приблизно четверта частина компаній зі списку S&P 500 отримують понад 50% доходів за межами США.