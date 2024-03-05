Позиції долара підтримує сильніша, ніж прогнозували, перша економіка світу – США. Хоча деякі інвестори робили ставку на те, що американська валюта піде на спад під тиском зниження процентних ставок, які ще не відбулися.
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Перспективи долара США
Загалом з початку 2024 року Індекс долара США, який вимірює курс долара щодо кошика з 6 інших валют, зріс на 2,4%. Крім того, чисті ставки на долар на ф'ючерсних ринках у січні досягли позитивного рівня вперше з кінця листопада.
Водночас на цьому тижні на долар чекають нові перевірки, адже інвестори готуються до виступу очільника Федеральної резервної системи США перед американськими законодавцями. Він має звітувати у середу та четвер. Також до кінця тижня планують оприлюднити нові дані про ринок зайнятості в США, що також є фактором впливу на ринку валют.
При цьому сильні позиції долара США не надто вигідні для американських транснаціональних корпорацій. Річ у тому, що за такого сценарію конвертація їхніх закордонних прибутків у долари стає дорожчою, тоді як експортери стають менш конкурентоспроможними на закордонних ринках. За останніми даними, приблизно четверта частина компаній зі списку S&P 500 отримують понад 50% доходів за межами США.