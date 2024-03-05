Позиции доллара поддерживает более сильная, чем прогнозировали, первая экономика мира – США. Хотя некоторые инвесторы делали ставку на то, что американская валюта пойдет на спад под давлением снижения процентных ставок, которые еще не состоялись.
Читайте также Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал
Перспективы доллара США
Всего с начала 2024 года Индекс доллара США, который измеряет курс доллара относительно корзины из 6 других валют, вырос на 2,4%. Кроме того, чистые ставки на доллар на фьючерсных рынках в январе достигли положительного уровня впервые с конца ноября.
В то же время на этой неделе доллар ждут новые проверки, ведь инвесторы готовятся к выступлению главы Федеральной резервной системы США перед американскими законодателями. Он должен отчитываться в среду и четверг. Также до конца недели планируют обнародовать новые данные о рынке занятости в США, что также является фактором влияния на рынке валют.
При этом сильные позиции доллара США не слишком выгодны для американских транснациональных корпораций. Дело в том, что при таком сценарии конвертация их зарубежных доходов в доллары становится дороже, тогда как экспортеры становятся менее конкурентоспособными на зарубежных рынках. По последним данным, примерно четвертая часть компаний из списка S&P 500 получают более 50% доходов за пределами США.