Останні зміни на ринку

Під час торгів у вівторок, 9 травня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,53. Цей показник подорожчав на 0,15%, за даними порталу Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 101,36 – 101,57.

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Актуальна динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Піковим значенням для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Головні фактори впливу

Американський долар повернувся до зростання. Цьому сприяли дані, які свідчать, що умови кредитування у США не настільки похмурі, як очікували, повідомляє CNBC. Це стало одним із перших показників щодо настроїв у банківському секторі після краху кількох фінансових установ. Останнім банком, який повідомив про остаточний колапс, став First Republic.

Динаміка інших валют: