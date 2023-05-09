Останні зміни на ринку
Під час торгів у вівторок, 9 травня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 101,53. Цей показник подорожчав на 0,15%, за даними порталу Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 101,36 – 101,57.
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Актуальна динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
- Піковим значенням для індексу стала позначка на рівні 114,78. Це також рекорд за 20 років;
- Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.
Головні фактори впливу
Американський долар повернувся до зростання. Цьому сприяли дані, які свідчать, що умови кредитування у США не настільки похмурі, як очікували, повідомляє CNBC. Це стало одним із перших показників щодо настроїв у банківському секторі після краху кількох фінансових установ. Останнім банком, який повідомив про остаточний колапс, став First Republic.
Динаміка інших валют:
- Офіційна валюта країн Єврозони – євро – демонструє негативну динаміку на ринку. Під час сьогоднішніх торгів валюта втратила 0,13% проти долара США;
- Проте євро подорожчало на 16% від вересневого мінімуму;
- Британський фунт подешевшав на 0,03% проти американського долара. Водночас ця грошова одиниця коливається на рівні близькому до максимуму за рік.