Последние изменения на рынке
В ходе торгов во вторник, 9 мая 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 101,53. Этот показатель подорожал на 0,15%, по данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 101,36 – 101,57.
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Актуальная динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
- Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
- Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.
Главные факторы воздействия
Американский доллар вернулся к росту. Этому способствовали данные, свидетельствующие, что условия кредитования в США не настолько мрачны, как ожидали, пишет CNBC. Это стало одним из первых показателей настроений в банковском секторе после краха. нескольких финансовых учреждений. Последним банком, который сообщил об окончательном коллапсе, стал First Republic.
Динамика других валют:
- Официальная валюта стран Еврозоны – евро – показывает негативную динамику на рынке. Во время сегодняшних торгов валюта потеряла 0,13% против доллара США;
- Однако евро подорожало на 16% от сентябрьского минимума;
- Британский фунт подешевел на 0,03% против американского доллара. В то же время, эта денежная единица колеблется на уровне близком к максимуму за год.