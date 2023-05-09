Последние изменения на рынке

В ходе торгов во вторник, 9 мая 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне. 101,53. Этот показатель подорожал на 0,15%, по данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 101,36 – 101,57.

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Актуальная динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Главные факторы воздействия

Американский доллар вернулся к росту. Этому способствовали данные, свидетельствующие, что условия кредитования в США не настолько мрачны, как ожидали, пишет CNBC. Это стало одним из первых показателей настроений в банковском секторе после краха. нескольких финансовых учреждений. Последним банком, который сообщил об окончательном коллапсе, стал First Republic.

Динамика других валют: