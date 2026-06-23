Курс купівлі виріс, а продажу – впав: як змінилася ціна валюти в обмінниках України

У вівторок, 23 червня, офіційний курс долара в Україні становить 44,90 гривні, а євро – 51,41 гривні. Однак іноземна готівка для звичайних громадян обійдеться в дещо іншу ціну.

Який курс валюти в банках?

Станом на ранок 23 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,65 гривні (-1 копійка), а продаж по 45,15 гривні (без змін).

(-1 копійка), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,22 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,91 гривні (+4 копійки).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 45,05 гривні (+3 копійки), а продаж – по 45 гривень (без змін).

(+3 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,85 гривні (-15 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,79 гривні (+30 копійок), а продають – по 45,05 гривні (-7 копійок).

(+30 копійок), а продають – по (-7 копійок). Євро купують по 51,61 гривні (+16 копійок), а продають – по 51,88 гривні (-14 копійок).

Зауважте, нинішнє подорожчання валюти навряд чи свідчить про ажіотаж серед населення або брак готівки. Як зазначають банкіри, радше йдеться про тактику окремих мереж, які намагаються скористатися інформаційним фоном та збільшують різницю між курсами купівлі й продажу. Тому нові максимуми на табло поки не варто розцінювати як ознаку кардинальних змін. До слова, напередодні ціна долара в обмінниках сягнула 45 гривень.