Попри важливе рішення центробанку: долар вкотре фіксує втрати на ринку валют

Долар знову почав втрачати позиції проти кошика з 6 інших валют. Це сталося навіть попри останнє рішення центрального банку США. Про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Долар змінив динаміку на ринку

У четвер, 27 липня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 100,57. Цей індикатор втратив під час торгів 0,31%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,55 до 101,11.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом

Долар зафіксував черговий спад на ринку та відійшов від максимуму за 2 тижні. Проте втрати для Індексу долара США стримувало останнє рішення Федерального резерву про підвищення базової ставки, пише CNBC. Нагадаємо, що американський банк встановив рекорд за 22 роки збільшивши ставку до 5,25 – 5,5%.

Очільник центробанку Джером Павелл попередив, що базову ставку можуть підвищити ще раз на вересневому засіданні. Проте трейдерів це не надто переконало, тож долар повернувся до знецінення.

Нагадаємо, що американський долар різко почав дорожчати після початку агресивного циклу Федеральної резервної системи. Таким чином, центробанк зумів домогтися зниження інфляції до 3% у червні.