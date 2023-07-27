Долар змінив динаміку на ринку
У четвер, 27 липня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 100,57. Цей індикатор втратив під час торгів 0,31%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,55 до 101,11.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що відбувається з доларом
Долар зафіксував черговий спад на ринку та відійшов від максимуму за 2 тижні. Проте втрати для Індексу долара США стримувало останнє рішення Федерального резерву про підвищення базової ставки, пише CNBC. Нагадаємо, що американський банк встановив рекорд за 22 роки збільшивши ставку до 5,25 – 5,5%.
Очільник центробанку Джером Павелл попередив, що базову ставку можуть підвищити ще раз на вересневому засіданні. Проте трейдерів це не надто переконало, тож долар повернувся до знецінення.