Актуальна динаміка долара США

У вівторок, 19 вересня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 105,10, втративши 0,10% від початку сесії, згідно з Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 105,02 до 105,21.

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Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається на ринку

Попри від'ємну динаміку на ринку, долар коливається біля найкращого показника з початку березня. З однієї сторони американську валюту підтримують очікування, що Федеральний резерв буде отримувати ключову ставку на високому рівні протягом більш тривалого періоду.

З іншої сторони, на ринку очікують, що під час вересневого засідання американський центробанк зробить паузу й залишить ставку у діапазоні від 5,25 до 5,5%, повідомляє видання Reuters.