Актуальная динамика доллара США
Во вторник, 19 сентября 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,10, потеряв 0,10% с начала сессии, согласно Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,02 до 105,21.
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Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:
- Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.
Несмотря на отрицательную динамику на рынке, доллар колеблется у самого лучшего показателя с начала марта. С одной стороны, американскую валюту поддерживают ожидания, что Федеральный резерв будет получать ключевую ставку на высоком уровне в течение более длительного периода.
С другой стороны, на рынке ожидают, что во время сентябрьского заседания американский центробанк сделает паузу и оставит ставку в диапазоне от 5,25 до 5,5%, сообщает издание Reuters.