Актуальная динамика доллара США

Во вторник, 19 сентября 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,10, потеряв 0,10% с начала сессии, согласно Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,02 до 105,21.

Достойно внимания Топовые экспортеры снова сокращают добычу нефти: что это значит для рынка и инвесторов

Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также стало рекордом за 20 лет ;

. Это также стало рекордом за ; Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит на рынке

Несмотря на отрицательную динамику на рынке, доллар колеблется у самого лучшего показателя с начала марта. С одной стороны, американскую валюту поддерживают ожидания, что Федеральный резерв будет получать ключевую ставку на высоком уровне в течение более длительного периода.

С другой стороны, на рынке ожидают, что во время сентябрьского заседания американский центробанк сделает паузу и оставит ставку в диапазоне от 5,25 до 5,5%, сообщает издание Reuters.