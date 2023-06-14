Знецінення долара триває: ринок очікує на рішення центробанку США

Американський долар продовжує втрачати позиції проти кошика з 6 інших валют. Наразі ринок очікує на рішення від центрального банку США щодо процентної ставки. Про головні зміни для долара – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни для долара

Під час торгів у середу, 14 червня, Індекс долара США коливається на рівні 103,13. Котирування продовжують знецінюватися, впавши з початку дня на 0,20%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,11 до 103,40.

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Крайні позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Що відбувається на ринку

Пакистан у рамках угоди про купівлю російської нафти відмовився від долара, як основної валюти для проведення розрахунків. Країна обрала китайський юань.

Знецінення долара США триває, оскільки ринок очікує на рішення Федерального резерву щодо процентної ставки. Індекс впав до найслабшого рівня з 22 травня з позначкою на рівні 103,04, пише Reuters.

Тепер існує думка, що на тлі сповільнення інфляції американський центральний банк вирішить залишити ставку без змін, повідомляє CNBC. А з іншої сторони прогнозують, що шанси підвищення ставки у червні 2023 року становлять приблизно у 30%.

Експерти з компанії MPS очікують, що долар США може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Додамо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал поточного року.