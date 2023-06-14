Ключевые изменения для доллара

В ходе торгов в среду, 14 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,13. Котировки продолжают обесцениваться, упав с начала дня на 0,20%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,11 до 103,40.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

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Что происходит на рынке

Обесценение доллара США продолжается, поскольку рынок ожидает решения Федерального резерва по процентной ставке. Индекс упал до самого слабого уровня 22 мая с отметкой на уровне 103,04. Reuters.

Теперь существует мнение, что на фоне замедления инфляции американский центральный банк решит оставить ставку по-прежнему. CNBC. А с другой стороны прогнозируют, что шансы повышения ставки в июне 2023 года составляют примерно в 30%.

Эксперты из компании MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года. Издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал текущего года.