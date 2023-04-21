Долар втрачає позиції на ринку після тривожних даних про економіку США
Долар знову втрачає позиції на ринку. Усе через нові дані про динаміку економіки США. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку
Під час торгів у четвер, 20 квітня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,15% до 101,82, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатора 101,63 – 102,13.
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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
- Мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;
Нагадаємо, що експерти з компанії MPS прогнозують, що у другій половині поточного року долар США може втратити 5%.
Що впливає на долар США
Долар повернувся до знецінення на ринку після оприлюднення слабких економічних даних. На тлі цього знову посилилися прогнози, що перша економіка світу – США – прямує до рецесії. Також вважають, що Федеральний резерв може зробити паузу у червні після підвищення ставки на наступному засіданні, як очікують, за даними CNBC.
Загалом з початку 2023 року Індекс долара США втратив 1,8%. Зокрема, у середині квітня американська валюта зафіксувала найбільший спад за останні 12 місяців. Тоді як минулого року долар подорожчав на 8%.
Додамо нові дані про динаміку інших валют:
- У четвер євро подорожчало на 0,1% на ринку. Також очікують, що Європейський центральний банк знову підійме ставку;
- Британський фунт також подорожчав під час торгової сесії. Валюта зміцнила свої позиції на 0,2%.