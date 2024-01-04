Центробанк зважує ризики для економіки США: як це впливає на долар

Долар знову фіксує втрати на ринку. Зміну динаміки спровокувала публікація протоколів зустрічі центрального банку США за грудень. Про головні зміни на ринку – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 4 січня

Під час торгів у четвер, 4 січня 2024 року, Індекс долара США коливався на рівні 102,38. Цей індикатор впав на 0,12% від початку сесії на ринку. При цьому діапазон коливання становить від 102,14 до 102,53, за даними Yahoo!Finance.

До теми Чого чекати від долара США у 2024 році та який фактор відіграє особливу роль



Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар знову втрачає позиції на ринку

Американський долар повернувся до знецінення після оприлюднення протоколів грудневої зустрічі Федерального резерву. Перш за все виділяють, що у центробанку США впевнені, що інфляція повертається до контрольованого рівня. Водночас вони занепокоєнні через ризики "надто суворої" монетарної політики центробанку для економіки США.

Днем раніше валюта подорожчала до максимуму майже за три тижні. Також нагадаємо, що бажаний рівень інфляції для центробанку США становить 2%.

Водночас немає жодних конкретних сигналів щодо того, коли Федеральна резервна система США перейде до зниження ключової ставки. Річ у тому, що чиновники також досі вважають, що існує потреба зберігати ставку на високому рівні протягом певного періоду, інформує CNBC.