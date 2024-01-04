Главные изменения на рынке валют за 4 января

В ходе торгов в четверг, 4 января 2024 года, Индекс доллара США колебался на уровне 102,38. Этот индикатор упал на 0,12% с начала сессии на рынке. При этом диапазон колебания составляет от 102,14 до 102,53, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар снова теряет позиции на рынке

Американский доллар вернулся к обесцениванию после обнародования протоколов декабрьской встречи Федерального резерва. Прежде всего, выделяют, что в центробанке США уверены, что инфляция возвращается к контролируемому уровню. В то же время они обеспокоены рисками "слишком суровой" монетарной политики центробанка для экономики США.

Любопытно! Днем ранее валюта подорожала до максимума почти через три недели. Также напомним, что желаемый уровень инфляции для центробанка в США составляет 2%.

В то же время, нет никаких конкретных сигналов относительно того, когда Федеральная резервная система США перейдет к снижению ключевой ставки. Дело в том, что чиновники до сих пор считают, что существует необходимость сохранять ставку на высоком уровне в течение определенного периода, пишет CNBC.