Долар США демонструє неоднозначну динаміку на ринку

Долар США відновив певні позиції на ринку попри те, що продовжує демонструвати від'ємну динаміку. Про головні зміни на ринку під час торгів – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни під час торгів

У четвер, 20 липня, Індекс долара США торгується на ринку на рівні 100,18. Котирування цього індикатора впали на 0,10%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,02 до 100,31.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар

Попри від'ємну динаміку американський долар знову піднявся вище позначки у 100 на ринку. Таким чином валюта зуміла відновити певні втрати за попередні торгові сесії, пише CNBC. Нагадаємо, що за минулий тиждень долар зафіксував спад на понад 2% через бурхливу реакцію інвесторів на звіт про інфляцію у США, яка скоротилася до 3%.

Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет заявив, що протягом найближчих десятиліть світ буде залежати саме від долара США. Тож ця валюта зможе зберігати за собою "свій королівський статус" на глобальному рівні.

Раніше валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia наголошував, американський долар може все більше залежати від рішень продавців. За його словами, ринки налаштовані на завершення агресивного циклу з підвищення процентної ставки.