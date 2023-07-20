Останні зміни під час торгів
У четвер, 20 липня, Індекс долара США торгується на ринку на рівні 100,18. Котирування цього індикатора впали на 0,10%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,02 до 100,31.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років;
- Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що впливає на долар
Попри від'ємну динаміку американський долар знову піднявся вище позначки у 100 на ринку. Таким чином валюта зуміла відновити певні втрати за попередні торгові сесії, пише CNBC. Нагадаємо, що за минулий тиждень долар зафіксував спад на понад 2% через бурхливу реакцію інвесторів на звіт про інфляцію у США, яка скоротилася до 3%.
Раніше валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia наголошував, американський долар може все більше залежати від рішень продавців. За його словами, ринки налаштовані на завершення агресивного циклу з підвищення процентної ставки.