Останні зміни на ринку валют

Під час торгів у п'ятницю, 7 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,07. Котирування втратили 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,98 до 103,19.

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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:

  • Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
  • Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Які фактори впливають на долар

Долар утримує досить стабільні позиції під час торгів у п'ятницю. На настрої інвесторів впливає очікування важливих даних про ринок праці у США та зважають на перспективу більш тривалого циклу підвищення ключової ставки Федеральним резервом, пише CNBC. Стабілізації долара також сприяє стійкість американської економіки.

Динаміка інших валют:

  • Євро впало на 0,02% проти долара США;
  • Британський фунт також демонструє негативну динаміку.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.