Останні зміни на ринку валют

Під час торгів у п'ятницю, 7 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,07. Котирування втратили 0,10%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,98 до 103,19.

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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Які фактори впливають на долар

Долар утримує досить стабільні позиції під час торгів у п'ятницю. На настрої інвесторів впливає очікування важливих даних про ринок праці у США та зважають на перспективу більш тривалого циклу підвищення ключової ставки Федеральним резервом, пише CNBC. Стабілізації долара також сприяє стійкість американської економіки.

Важливо! За другий квартал 2023 року Індекс долара США зріс на 0,8%. Цей індикатор зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Динаміка інших валют:

Євро впало на 0,02% проти долара США;

Британський фунт також демонструє негативну динаміку.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.