Последние изменения на рынке валют

В ходе торгов в пятницу, 7 июля 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,07. Котировки потеряли 0,10%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,98 до 103,19.

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Ключевые изменения Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Какие факторы влияют на доллар

Доллар удерживает достаточно стабильные позиции в ходе торгов в пятницу. На настроения инвесторов влияет ожидание важных данных о рынке труда в США и учитывают перспективу более продолжительного цикла повышения ключевой ставки Федеральным резервом, пишет CNBC. Стабилизации доллара также способствует устойчивость американской экономики.

Важно! За второй квартал 2023 года Индекс доллара США вырос 0,8%. Этот индикатор зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Динамика других валют:

Евро упало на 0,02% против доллара США;

Британский фунт также показывает негативную динамику.

В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.