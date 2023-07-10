Останні зміни на ринку валют

У понеділок, 10 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 102,39. Котирування зросли на 0,11% під час торгів, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,27 до 102,53.

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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:

Пікове значення індекс досягав на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально цей індикатор падав до 100,79, повідомляє CNBC.

Які фактори впливають на долар

Попри те, що долар демонструє позитивну динаміку на ринку, але позиції індексу все-таки ослабли проти кошика з 6 інших валют. На цей індикатор вплинули останні дані про ринок праці у США. За останній місяць американська економіка додала 209 тисяч робочих місць, що стало найслабшим показником за майже 2 з половиною роки.

На цьому тлі знизилися очікування ринку щодо тривалості агресивного циклу підвищення ключової ставки. Зокрема, йдеться про те, скільки ще Федеральному резерву потрібно буде ухвалювати рішення про збільшення ставки CNBC.

До теми! За другий квартал 2023 року Індекс долара США зріс на 0,8%. Цей індикатор зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.