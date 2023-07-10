Последние изменения на рынке валют

В понедельник, 10 июля 2023 года, индекс доллара США колеблется на уровне 102,39. Котировки выросли на 0,11% во время торгов, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,27 до 102,53.

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Ключевые изменения Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Пиковое значение индекс достигал на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально этот индикатор падал в 100,79, сообщает CNBC.

Какие факторы влияют на доллар

Несмотря на то, что доллар демонстрирует положительную динамику на рынке, но позиции индекса все же ослабли против корзины из 6 других валют. На этот индикатор повлияли последние данные о рынке труда США. За последний месяц американская экономика добавила 209 тысяч рабочих мест, что стало самым слабым показателем по почти 2 с половиной года.

На этом фоне снизились ожидания рынка по продолжительности агрессивного цикла повышения ключевой ставки. В частности, речь идет о том, сколько еще Федеральному резерву нужно будет принимать решение об увеличении ставки, пишет CNBC.

К теме! За второй квартал 2023 года Индекс доллара США вырос 0,8%. Этот индикатор зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.