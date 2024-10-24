Трирічний мінімум: доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали

У серпні доходи Саудівської Аравії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів впав до 17,4 мільярда доларів, тобто на 6% нижче, ніж у попередньому місяці. Це найнижчий показник з червня 2021 року.

Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти

Економіка Саудівської Аравії залежить здебільшого від доходів з продажу нафти. Особливо це помітно зараз, коли країна почала реалізовувати план розвитку технологій, туризму та обробної промисловості.

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Зауважте! Інвестиції для реалізації цього плану залежать від доходів нафтового сектору.

Ситуація з доходом ускладнилася через зменшення видобутку та падіння цін на нафту. Наприклад ціни на марку Brent цього року торгуються на рівні 75 доларів за барель, тобто впали приблизно на 1%.

Зростання споживання нафти відстає, особливо в Китаї, ключовому гравцеві на світовому ринку імпорту. Водночас, збільшення пропозиції з боку Сполучених Штатів, які зараз є найбільшим виробником нафти у світі, випереджає зростання попиту, створюючи додатковий тиск на ціни.

До слова з кінця серпня нафта стала дешевшою на 3%.