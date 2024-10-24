Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти

Экономика Саудовской Аравии зависит в основном от доходов от продажи нефти. Особенно это заметно сейчас, когда страна начала реализовывать план развития технологий, туризма и обрабатывающей промышленности.

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Заметьте! Инвестиции для реализации этого плана зависят от доходов нефтяного сектора.

Ситуация с доходом осложнилась из-за уменьшения добычи и падения цен на нефть. Например, цены на марку Brent в этом году торгуются на уровне 75 долларов за баррель, то есть упали примерно на 1%.

Рост потребления нефти отстает, особенно в Китае, ключевом игроке на мировом рынке импорта. В то же время, увеличение предложения со стороны Соединенных Штатов, которые сейчас являются крупнейшим производителем нефти в мире, опережает рост спроса, создавая дополнительное давление на цены.

К слову с конца августа нефть стала дешевле на 3%.