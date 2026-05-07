Криза на Близькому Сході дала Росії можливість відчутно поповнити скарбницю

Росія відновила закупівлі золота та іноземної валюти. Це сталося вперше з серпня 2025 року. Москва змогла здійснити ці закупівлі саме через збільшення експортних доходів.

Для чого Росія закупила валюту та метали?

Золото та іноземну валюту Росія закупила саме для свого Фонду національного добробуту, повідомляє Мінфін Росії.

Як відомо, у травні міністерство придбає іноземної валюти та золота на суму 110 мільярдів рублів. Відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 1,5 мільярда доларів. Зауважимо, вказана сума включає відкладені операції протягом березня та квітня, повідомляє Bloomberg.

Цей крок підкреслює потенційний несподіваний прибуток для президента Володимира Путіна від конфлікту, розпаленого нападом США та Ізраїлю на Іран. Це дає Москві шанс поповнити державну скарбницю після того, як вона витратила понад половину своїх резервів на чорний день на фінансування вторгнення в Україну,

– йдеться у повідомленні.

Потрібно розуміти, що надлишкові доходи від енергетики в Росії:

"зберігаються" у випадку, коли експортна ціна російської нафти більш як 59 доларів за барель;

водночас кошти фонду можуть бути вилучені, якщо ціна нафти впала нижче вказаного рівня, аби покрити бюджетний дефіцит.

Яка ситуація у Фонду національного добробуту Росії зараз?

За перші 2 місяці 2026 року Росія витратила з цього фонду – 419 мільярдів рублів. Саме таким чином вона намагалася компенсувати падіння доходів від реалізації нафти.

Станом на 1 травня, вільнодоступні активи Фонду національного добробуту складали – 3,6 трильйона рублів. Для розуміння, це:

на 14% менше ніж у січні;

на 60% менше ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У нашому базовому прогнозі ми очікуємо, що Національний фонд добробуту зросте приблизно на 12 мільярдів доларів протягом решти року, що більш ніж компенсує спад у першому кварталі. Вищі ціни на нафту повинні дозволити уряду відкласти непопулярні фіскальні рішення до осені, забезпечуючи рятівне коло для економіки, яка була на межі рецесії у першому кварталі,

– сказала російський економіст Катерина Власова.

Зауважимо, до подій на Близькому Сході, Росія навіть планувала знизити ціну відсікання нафти. Таким чином прагнули уповільнити виснаження резервів. Тепер же можливе зниження перенесли на наступний рік.

Як ситуація на Близькому Сході допомогла Росії?