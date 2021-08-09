Вартість Dogecoin

За останній тиждень криптовалюта, яку назвали на честь мема DOGE (жовтий собака), виросла на 25%. Вона – в десятці найкращих криптовалют за прибутковістю у 2021 році.

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Станом на 9 серпня 9:00 Dogecoin коштує 0,238 долара, за даними Coindesk. До слова, за останню добу криптовалюта втратила понад 11%.

Чого чекати від Dogecoin

Forbes, посилаючись на аналітиків, очікує, що до кінця 2021 року криптовалюта-мем буде коштувати 42 центи. Це на 60% більше, ніж зараз. Але все одно менше, ніж історичний максимум у травні. Такий ріст аналітики прогнозують завдяки циклу "Pump And Dump" (у перекладі "накачати та скинути").

Що таке "Pump And Dump" Це схема маніпулятивного підвищення курсів на ринках цінних паперів або інших активів, що передбачає їх подальший обвал. В основі закладені спроби збільшити вартість за допомогою хибних, ні на чому не основаних рекомендацій.

Як змінювалася ціна Dogecoin