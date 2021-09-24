Dogecoin може стати способом оплати: Ілон Маск назвав умову
Джерело:Forbes
Мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск активно підтримує криптовалюти, зокрема й криптовалюту-мем Dogecoin. Щоб вона стала зручним способом оплати, потрібно знизити комісії, вважає Маск.
Ціна Dogecoin у четвер, 23 вересня, відчутно підскочила на фоні росту всього крипторинку. Але вже за останні 24 години опустилася на 1,57% і вранці 24 вересня коштує 0,220355 долара, за даними Coindesk.
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Надзвичайно важливо, щоб комісії з транзакцій на Dogecoin знижувалися, щоб зробити такі речі, як покупка квитків у кіно, реальними,
– написав Ілон Маск у твітері.
Квитки за криптовалюту
Ілон Маск зробив свою заяву після того, як ще у серпні найбільша мережа кінотеатрів у США AMC оголосила, що планує почати приймати біткойни, Ethereum, Bitcoin cash та Litecoin до кінця року.
Співзасновник Dogecoin Адам Арон одразу ж провів опитування у твітері щодо того, чи повинна AMC прийняти Dogecoin. У ньому взяло участь 140 000 людей протягом 24 годин:
- 68% проголосували за те, щоб AMC прийняла Dogecoin;
- ще 9% сказали, що продовжать використовувати криптовалюту, навіть якщо AMC її не прийме;
- тоді як 23% заявили, що AMC взагалі не повинна турбуватися про Dogecoin.
Ілон Маск "вподобав" це опитування, після чого Арон назвав його "втіленням інновацій понад усе".