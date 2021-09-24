Цена Dogecoin в четверг, 23 сентября, ощутимо подскочила на фоне роста всего криптор ы нка. Но уже за последние 24 часа опустилась на 1,57% и утром 24 сентября стоит 0,220355 доллара, по данным Coindesk .

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Очень важно, чтобы комиссии по транзакциям в Dogecoin снижались, чтобы сделать такие вещи, как покупка билетов в кино, реальными,

– написал Маск в твиттере.

Билеты за криптовалюту

Маск сделал свое заявление после того, как еще в августе крупнейшая сеть кинотеатров в США AMC объявила, что планирует начать принимать биткоины, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin до конца года.

Соучредитель Dogecoin Адам Арон сразу же провел опрос в твиттере о том, должна ли AMC принять Dogecoin. В нем приняло участие 140 000 человек в течение 24 часов:

68% проголосовали за то, чтобы AMC приняла Dogecoin;

еще 9% сказали, что продолжат использовать криптовалюту, даже если AMC ее не примет;

тогда как 23% заявили, что AMC вообще не должна беспокоиться о Dogecoin.