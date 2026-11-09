Українцям зарахують додаткові роки до стажу: хто отримає кілька лишніх місяців

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Кому автоматично додадуть кілька років до пенсії

В Україні певні періоди, коли людина офіційно не працювала, все одно зараховуються до загального страхового стажу. Зокрема, у 2026 році українці можуть отримати додаткові роки за час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, про що нагадує Пенсійний фонд України.

Йдеться про період, коли один із батьків перебував у відповідній відпустці або отримував передбачену законодавством допомогу. Однак важливо не плутати страховий стаж із пільговим або спеціальним.

Те, що період догляду за дитиною враховується для звичайної пенсії, не означає його автоматичного включення до інших специфічних видів стажу, адже для цього потрібні окремі законодавчі підстави.

Як правильно підтвердити цей період документами

Процедура оформлення безпосередньо залежить від того, у які роки людина доглядала за немовлям. Якщо цей період припадає на час до 1 січня 2004 року, його доведеться підтверджувати паперовими документами.

Важливо! Майбутньому пенсіонеру знадобиться свідоцтво про народження дитини або її паспорт, а в окремих випадках – довідка від органів соціального захисту про отримання відповідної допомоги.

Для періодів після 1 січня 2004 року бюрократії значно менше. Необхідні дані здебільшого вже оцифровані та зберігаються в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. Якщо ж інформації в реєстрі раптом немає, врятує звичайна довідка з місця роботи про надання відпустки для догляду за дитиною.

Що відомо про альтернативні способи збільшення стажу

Проблема дефіциту відпрацьованих років стає все гострішою, адже вимоги для виходу на пенсію у 60 років невпинно зростають. У 2026 році для цього потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 2027 році планка підніметься до 34 років, а з 2028 року вимагатимуть уже 35 років.

Якщо ж вам критично не вистачає кількох місяців, а підтвердити догляд за дитиною неможливо, держава дозволяє просто докупити стаж. Як повідомлялося раніше, уклавши договір добровільної сплати ЄСВ на майбутнє, доведеться платити 1 902,34 гривні щомісяця.