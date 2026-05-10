Не всі знають ці дати: коли потрібно передавати показники за світло

Від правильного та своєчасного подання показників за світло залежить точність нарахувань у платіжках. Однак багато споживачів досі не знають, у які саме дати це потрібно робити. Що варто врахувати, читайте далі.

Чому важливо передавати показники за світло?

Українці щомісяця повинні не лише оплачувати рахунки за електроенергію, а й вчасно передавати показники лічильника. На перший погляд це виглядає як звичайна технічна процедура, однак саме від неї залежить точність майбутніх нарахувань та суми у платіжках.

Багато споживачів досі недооцінюють важливість своєчасної передачі даних. Через це частина домогосподарств стикається з ситуаціями, коли у квитанціях з’являються суми, що не відповідають реальному споживанню електроенергії, зауважує ДТЕК.

У які дати потрібно подавати показники світла?

Відповідно до правил ринку електроенергії, показники необхідно передавати за два дні до завершення місяця та у перші три дні наступного місяця, пояснили у відомстві.

Саме цей період дозволяє оператору системи розподілу зафіксувати фактичний обсяг використаної електроенергії станом на перше число. Адже попри те, що процедура займає лише кілька хвилин, вона напряму впливає на фінансове навантаження для споживачів.

Чому це вигідно самим споживачам?

Своєчасна передача показників фактично допомагає людям контролювати власні витрати на електроенергію. Якщо дані не подати вчасно, система автоматично розраховує споживання за середньодобовими показниками.

У результаті людина може отримати платіжку із сумою, яка буде вищою за реальне споживання. Особливо це стосується квартир або будинків, де мешканці тимчасово не проживають, часто виїжджають або економлять електроенергію.

Важливо! Фактично своєчасна передача показників стала для споживачів способом уникнути зайвих витрат та потреби у подальших перерахунках.

Чому система працює саме через передачу показників?

Енергетичний ринок поступово переходить до моделі максимально точного обліку ресурсів. Для постачальників це дозволяє краще прогнозувати навантаження на мережі та уникати помилок у розрахунках.

Для споживачів це можливість платити саме за фактично використану електроенергію. Тому оператори активно переводять клієнтів на цифрові сервіси та автоматизовану передачу даних через застосунки, банківські системи та чат-боти.

Як можна передати показники світла?

Передати показники можна кількома способами:

через особистий кабінет постачальника;

у мобільних застосунках;

через Приват24;

у чат-ботах Viber чи Telegram;

телефоном через контакт-центр.

Фактично ринок комунальних послуг поступово переходить до цифрової моделі обслуговування, де точність даних напряму впливає на розмір платежів.

Важливо! Кілька хвилин, витрачених на передачу показників, можуть допомогти уникнути зайвих витрат у майбутньому.

