Банкноти доларів досить часто оновлювали. Йдеться як про дизайн, так і захисні елементи купюр американської валюти. Через це періодично виникають питання щодо того, які долари дійсні, а які – ні.

Чи дійсні долари 2006 року

Досить часто в Україні виникають дискусії щодо доларів 2006 року. Зокрема, йдеться про те, чи можна обміняти такі долари або, чи можна їх обміняти, пише 24 Канал.

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У НБУ неодноразово наголошували, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Є лише дві причини, коли банки та обмінники можуть не приймати банкноти доларів або інших іноземних валют:

Ознаки значного зношення або/та пошкодження купюри;

Фальшиві банкноти.

Долари, які є легальним платіжним засобом, та не мають вище згаданих ознак повинні приймати всі банки та обмінники в Україні. Це стосується й доларів 2006 року. Крім того, банки та пункти обміну не можуть вводити будь-які обмеження для обміну доларів за номіналом чи роком випуску банкнот.

Нагадаємо, що з 2026 року у США почнуть оновлювати дизайн готівкових доларів. Цей процес буде тривати до 20234 року та охопить долари з такими номіналами: 5, 10, 20, 50 та 100 доларів.



