Банкноты долларов довольно часто обновляли. Речь идет как о дизайне, так и защитных элементах купюр американской валюты. Из-за этого периодически возникают вопросы относительно того, какие доллары действительны, а какие – нет.

Действительны ли доллары 2006 года

Довольно часто в Украине возникают дискуссии относительно долларов 2006 года. В частности, речь идет о том, можно ли обменять такие доллары или, можно ли их обменять, пишет 24 Канал.

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У НБУ неоднократно отмечали, что действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Есть только две причины, когда банки и обменники могут не принимать банкноты долларов или других иностранных валют:

Признаки значительного износа или/и повреждения купюры;

Фальшивые банкноты.

Доллары, которые являются легальным платежным средством, и не имеют выше упомянутых признаков должны принимать все банки и обменники в Украине. Это касается и долларов 2006 года. Кроме того, банки и пункты обмена не могут вводить какие-либо ограничения для обмена долларов по номиналу или годом выпуска банкнот.

Напомним, что, что с 2026 года в США начнут обновлять дизайн наличных долларов. Этот процесс будет продолжаться до 20234 года и охватит доллары с такими номиналами: 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.



