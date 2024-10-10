Долари 2006 року: чи діє для цих банкнот "спеціальний" курс

НБУ чітко пояснив, які долари дійсні в Україні. Крім того, регулятор вказав головні правила обміну валют. Зокрема, йдеться про те, чи впливає рік випуску банкноти на процес купівлі або продажу валюти.

Скільки коштують 100 доларів 2006 року

В Україні підходять для обміну всі банкноти іноземної валюти, справжність яких була підтверджена. Щодо долара США, то дійсними є всі купюри, які були випущені з 1914 року. Про це повідомляє Національний банк України.

Зверніть увагу Один із найбільших банків Сінгапуру повністю "забанив" росіян

Це означає, що банки та небанківські установи мають приймати усі банкноти долара, які відповідають визначеним вимогам. Рік випуску банкноти ніяким чином не має впливати на процес ухвалення рішення під час операцій з обміном валют, або на її вартість. Тож, долари 2006 року повинні приймати усі фінансові установи. Головне, щоб купюри були у належному стані для обміну.

До теми! У банках справжність валюти перевіряють, використовуючи спеціальне обладнання. Йдеться про детектор валют, який розпізнає усі захисні елементи на купюрах іноземної валюти, та касово-сортувальну техніку.

Станом на 10 жовтня 2024 року середній курс долара США у банках України коливається на рівні 41,05 гривні (купівля) – 41,50 гривні (продаж), згідно з даними "Мінфіну". Тоді як НБУ встановив курс американської валюти на рівні 41,19 гривні.