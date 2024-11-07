Обмін валют: чи будуть приймати "старі" долари у 2025 році

Періодично в українців виникає питання, чи можна обміняти долари того чи іншого року випуску. Особливо це стосується доларів так званих "старих" доларів. Йдеться про долари 1996 року.

Що робити з доларами 1996 року

На сьогодні дійсними визнають усі долари, які були випущені з 1914 року. Ці банкноти мають статус законного платіжного засобу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

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Це означає, що долари 1996 року мають приймати усі банки та небанківські установи. Проте важливо, щоб банкноти були у належному стані для обміну. Крім того, у НБУ наголосили, що не існує жодних обмежень, які пов'язані з номіналом або роком емісії банкнот іноземної валюти.

Цікаво! Станом на початок листопада 2024 року у США не робили жодних заяв про оновлення або виведення з обігу банкнот доларів 1996 року. Це означає, що їхній статус у 2025 році не зміниться.

Нагадаємо, що Федеральний резерв оприлюднив графік оновлення дизайну купюр доларів. Йдеться про банкноти з номіналами від 5 до 100 доларів. Цей процес буде тривати з 2026 року до 2034 року.