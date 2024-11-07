Что делать с долларами 1996 года

На сегодня действительными признают все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Эти банкноты имеют статус законного платежного средства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

Стоит внимания Рекордный рост с 2012 года: сколько победа Трампа принесла самым богатым людям мира

Это означает, что доллары 1996 года должны принимать все банки и небанковские учреждения. Однако важно, чтобы банкноты были в надлежащем состоянии для обмена. Кроме того, в НБУ отметили, что не существует никаких ограничений, связанных с номиналом или годом эмиссии банкнот иностранной валюты.

Интересно! По состоянию на начало ноября 2024 года в США не делали никаких заявлений об обновлении или выводе из обращения банкнот долларов 1996 года. Это означает, что их статус в 2025 году не изменится.

Напомним, что Федеральный резерв обнародовал график обновления дизайна купюр долларов. Речь идет о банкнотах с номиналами от 5 до 100 долларов. Этот процесс будет продолжаться с 2026 года до 2034 года.