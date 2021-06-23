"Диво" Олімпіади: чому кожного разу вартість ігор зростає майже на 300%

Олімпійські ігри – це одна з найважливіших подій у світі спорту. Не дивно, що країни готові витрачати шалені суми на те, щоб захід пройшов на відповідному рівні. Про те, чому кожні наступні ігри коштують на кілька мільярдів більше – читайте далі.

Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро вважаються одними з найдорожчих літніх ігор в історії. У 2018 році змагання оцінили у 20 мільярдів доларів. Хоча спочатку на захід планували виплатити 2,8 мільярда доларів.

Варте уваги Пристрасті навколо криптовалют: експерти назвали головні переваги грошей майбутнього

Контекст

Така ситуація не є унікальною. З 1960 року Олімпійські ігри йдуть поруч з роздутими бюджетами. Винятком стали ігри у Лос-Анджелесі у 1984 році. Загалом проведення і зимових і літніх змагань – це дорого, проте сума у кошторисі останніх, зазвичай, є значно більшою. Все тому, що влітку більше учасників, змагань та заходів.

Деякі країни у 2014 році відмовилися змагатися за право проводити Олімпійські ігри – 2022. Свій крок вони обґрунтували тим, що занепокоєні потенційними витратами. У 2020 році Міжнародний олімпійський комітет зіткнувся з іншою масштабною проблемою: як провести ігри в Токіо, оскільки пандемія коронавірусу завдала серйозного удару світовій економіці.

Чому міста витрачають мільярди доларів на Олімпіаду

Американський економіст Ендрю Зімбаліст вважає, що вкладання коштів в цей спортивний захід – не надто хороша інвестиція. На його думку, безглуздо недооцінювати ризик того, що шанси отримати дохід дорівнюють 1 з 10. Колишня спортсменка Ніколь Форестер переконана, що Олімпіада – це потужний стимул, адже під час підготовки міста витрачають значні суми на покращення інфраструктури. Але факт залишається фактом, з кожним роком на проведення Олімпійських ігор витрачають все більше грошей. Для прикладу у 2016 році Токіо витратило 150 мільйонів доларів на:

організацію заходів,

архітектурні бюро,

містобудування,

консалтингові фірми та інше.

До теми Coca-Cola миттєво втратила 4 мільярди доларів: чи справді винен у цьому Кріштіану Роналду

Зімбаліст зазначив, що по суті потрібно побудувати спеціальне містечко для спортсменів та тренерів, де буде усе необхідне для проживання, тренування, розваг, лікування тощо. Крім того, економіст підмітив, що мільярди доларів йдуть на інфраструктури:

стадіони,

дороги,

телекомунікації тощо.

Економіка Олімпіади: дивитися відео

Ще однією важливою статтею витрат є безпека. Ціна коливається в діапазоні від 1,5 до 2 мільярдів доларів. Тож, з 1980 року, на Олімпіаду в середньому витрачають на 252% більше, ніж було заплановано. На фоні цього Міжнародний олімпійський комітет вирішив дещо змінити процес підготовки до ігор, задля того, що зменшити витрати. Попри все Олімпіада все ще залишається символічною подією, яка об'єднує світ.

Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу

.