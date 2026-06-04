Як захистити свої інвестиції: цей метод працює на всі 100%

До формування інвестиційного портфеля потрібно підходити комплексно. Важливо не тільки розуміти куди вкласти. А ще й, як правильно розподіляти кошти.

Що допоможе не втратити інвестиції?

Саме диверсифікація заощаджень це надійний метод, що дозволяє вберегти кошти, повідомляє Unex Bank.

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Диверсифікація передбачає те, що ви розподіляєте гроші між декількома видами активів. Це дозволяє:

зменшити ризики і відповідно, імовірність втрати грошей;

захиститись від нестабільності ринку;

збільшити імовірність зростання прибутку;

посилити стійкість інвестиційного портфеля.

Аліна Компанець Директорка з маркетингу Unex Bank Уяви, що ти зберігаєш усі гроші в одній валюті, вкладаєш лише в одну компанію або працюєш лише з одним джерелом доходу. Якщо щось піде не так, ти втратиш усе. А тепер уяви, що ці ресурси розподілені: частина – в акціях, частина – в депозитах, частина – у нерухомості. Навіть якщо один актив "просів", інші можуть утримати твій інвестиційний портфель на плаву.

Диверсифікування інвестицій може бути різним:

За видом активів

Такий метод передбачає розподіл грошей між різними видами активів. Наприклад, людина вкладає не тільки в нерухомість, а й золото.

За галузями економіки

Варто вкладати у різні галузі і не фокусуватись на лише одному напрямку. Адже поки одна сфера переживає кризу, інша зростає.

За географією

Тобто, наприклад, непотрібно вкладати лише в активи України. Також варто звернути увагу азійський та американський ринки.

За валютами

Найкраще обирати різні валюти. Це дозволить уникнути вагомих втрат, якщо, наприклад, станеться девальвація.

Що ще важливо знати про інвестиції?