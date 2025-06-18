Статки розміром із бюджет країни: на чому заробляє та як живе найбагатша сім'я Близького Сходу

На сьогодні найбагатшою сім'єю Близького Сходу вважається династія Аль-Нахайян з Абу-Дабі – правляча родина Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони володіють найбільшими активами в ОАЕ та за її межами, включаючи контрольні пакети в енергетичних та фінансових компаніях.

Що відомо про династію Аль Нахайян

Династія Аль-Нахайян є арабським родом шейхів, який веде свою історію з 1761 року та обіймає посаду емірів Абу-Дабі з 1971 року. Вартість активів, що належать династії, становить не менше 323,9 мільярда доларів, пише 24 Канал з посилання на Bloomberg.

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Рід Аль-Нахайян належить до клану Аль-Абу-Фалах, який є частиною племінного об'єднання Бені Яс, що домінувало на території сучасних ОАЕ з XVIII століття. У 1761 році шейх Зійаб ібн Іса Аль-Нахайян разом зі своїм кланом перебрався в район, де пізніше виник Абу-Дабі, започаткувавши правлячу династію в цьому регіоні.

Шейх Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян на подіумі після Гран-прі Абу-Дабі Формули-1 / фото Getty Images

Сьогодні правитель Абу-Дабі, шейх Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян, одночасно обіймає посаду президента ОАЕ, а численні представники династії займають ключові позиції в уряді та бізнесі. Наприклад, радник із національної безпеки шейх Тахнун управляє активами (включаючи суверенні фонди та приватні капітали) на суму близько 1,5 трильйона доларів.

Чим володіє сім'я Аль-Нахайян

Точні розміри статків Аль-Нахайянів оцінити складно — в ОАЕ бюджет країни та фінанси правлячої сім'ї тісно переплетені. За різними оцінками фінансові активи правлячої династії Аль Нахайян оцінюються як мінімум у 323,9 мільярда доларів.

Ferrari World в Абу-Дабі / фото Getty Images

До статків династії входять: