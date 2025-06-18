Статки розміром із бюджет країни: на чому заробляє та як живе найбагатша сім'я Близького Сходу
- Найбагатша сім'я Близького Сходу, династія Аль-Нахайян з Абу-Дабі, володіє активами вартістю не менше 323,9 мільярда доларів,
- Династія володіє численними активами, такими як футбольний клуб "Манчестер Сіті", елітні палаци та замки у Європі, лувр Абу-Дабі, тематичний парк Ferrari World, та траса "Формули-1".
На сьогодні найбагатшою сім'єю Близького Сходу вважається династія Аль-Нахайян з Абу-Дабі – правляча родина Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони володіють найбільшими активами в ОАЕ та за її межами, включаючи контрольні пакети в енергетичних та фінансових компаніях.
Що відомо про династію Аль Нахайян
Династія Аль-Нахайян є арабським родом шейхів, який веде свою історію з 1761 року та обіймає посаду емірів Абу-Дабі з 1971 року. Вартість активів, що належать династії, становить не менше 323,9 мільярда доларів, пише 24 Канал з посилання на Bloomberg.
Дивіться також Сотні мільярдів на рахунках: яка найбагатша сім'я в США
Рід Аль-Нахайян належить до клану Аль-Абу-Фалах, який є частиною племінного об'єднання Бені Яс, що домінувало на території сучасних ОАЕ з XVIII століття. У 1761 році шейх Зійаб ібн Іса Аль-Нахайян разом зі своїм кланом перебрався в район, де пізніше виник Абу-Дабі, започаткувавши правлячу династію в цьому регіоні.
Шейх Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян на подіумі після Гран-прі Абу-Дабі Формули-1 / фото Getty Images
Сьогодні правитель Абу-Дабі, шейх Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян, одночасно обіймає посаду президента ОАЕ, а численні представники династії займають ключові позиції в уряді та бізнесі. Наприклад, радник із національної безпеки шейх Тахнун управляє активами (включаючи суверенні фонди та приватні капітали) на суму близько 1,5 трильйона доларів.
Чим володіє сім'я Аль-Нахайян
Точні розміри статків Аль-Нахайянів оцінити складно — в ОАЕ бюджет країни та фінанси правлячої сім'ї тісно переплетені. За різними оцінками фінансові активи правлячої династії Аль Нахайян оцінюються як мінімум у 323,9 мільярда доларів.
Ferrari World в Абу-Дабі / фото Getty Images
До статків династії входять:
- нафтові доходи;
- інвестиції в нерухомість, технології та міжнародні фонди;
- контроль над ключовими компаніями в енергетиці та фінансах.
- футбольний клуб "Манчестер Сіті";
- десятки елітних палаців та замків у Європі;
- лувр Абу-Дабі;
- тематичний парк Ferrari World;
- траса "Формули-1" "Яс-Марина" (Абу-Дабі).